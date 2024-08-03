Украинские войска испытывают трудности и нехватку средств для ведения боевых действий. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

Он напомнил, что армия России прорвала линию укреплений, которая была создана сразу после начала вооруженного конфликта — в 2014-м году. После этого российские подразделения не утратили наступательного потенциала и продолжили продвижение, отметил Меркурис.

В числе проблем украинских военнослужащих эксперт назвал нехватку и людей, и военной техники. В это время Россия обладает в достаточном количестве и тем, и другим и может продолжать наступление, заключил он.

3 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил об установлении контроля почти над половиной района высоток в Волчанске.