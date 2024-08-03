ЦАХАЛ поразила центр управления ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия нанесла удар по центру управления и производства вооружений палестинского движения ХАМАС, говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале. По данным армии, центр располагался в бывшей школе на севере Газы.

ЦАХАЛ поразила центр управления и контроля ХАМАС, который использовался для производства вооружений, а ранее был известен как школа Хамама, на севере сектора Газа, — указано в сообщении.

Представители израильской армии заявили, что здание использовалось также для планирования атак. В ЦАХАЛ отметили, что нанесли удар высокоточным боеприпасом.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания стал жертвой обстрела в столице Ирана Тегеране. Удар пришелся прямо по его резиденции. Представители ХАМАС возложили ответственность за его смерть на Израиль. Над мечетью Джамхаран в Тегеране подняли красный флаг в знак призыва к мести за убийство представителя палестинского движения.

Президент США Джо Байден после убийства Хании в «очень прямом» телефонном разговоре призвал Нетаньяху согласиться на прекращение огня с ХАМАС. Отмечалось, что в Белом доме растет разочарование продолжением войны в секторе Газа.

Востоковед Борис Долгов заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о ликвидации Исмаила Хании, главы политбюро палестинского ХАМАС, как реакцию на недавние обстрелы Голанских высот. Эксперт отметил, таким образом Нетаньяху продемонстрировал свою силу и решимость в борьбе с угрозами безопасности страны.