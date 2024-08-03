На британский корабль напали у берегов Йемена

Британское управление морских торговых операций (UKMTO) при ВМС сообщило о нападении на судно примерно в 300 км от берегов Йемена. Инцидент классифицирован как нападение, сообщает РИА Новости.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 170 морских милях к юго-западу от Адена, Йемен», — сказано в сообщении.



Управление рекомендовало судам проходить данный район с мерами предосторожности и сообщать в Лондон о подозрительной активности.

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