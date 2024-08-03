Генерал Попов озвучил план спасения России

Для защиты российской территории от частых атак ВСУ необходимо усилить работу систем противовоздушной обороны путем построения эшелонированной защиты с прикрытием ЗРК С-300 и С-400, таким мнением поделился в беседе с «Царьградом» генерал-майор России Владимир Попов. Он отметил, что целью ВСУ зачастую являются аэродромы и размещенные там самолеты.

И «Панцири» (ЗРК Панцирь-С1/СМ. — NEWS.ru) поставить, и дополнительные системы ближнего действия. И непосредственно «Куб» ставить туда. То есть это должна быть эшелонированная защита с прикрытием С-300 или С-400. То есть вот такое эшелонированное построение системы ПВО. Это однозначно, — считает офицер.



Кроме того, Попов видит необходимость в усилении и налаживании системы работы радиоэлектронного и оптикоэлектронного противодействия. Вместе с тем, считает офицер, развертывание дополнительных наблюдательных постов поможет своевременно обнаруживать и идентифицировать вражеские беспилотники, которые зачастую летают на малых высотах.

И наблюдательных постов развернуть сеть какую-то небольшую, которые могли бы даже визуально начинать прослеживать воздушное пространство. Поскольку, имейте в виду, технически могут на малых, предельно малых высотах беспилотники все-таки прорываться, — резюмировал он.



Минобороны РФ ранее сообщило, что средства ПВО за минувшие сутки сбили 140 беспилотников Вооруженных сил Украины. Как уточнили в ведомстве, противовоздушная оборона перехватила девять снарядов HIMARS и одну ракету ЗРК Patriot.

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Также войска группировки войск «Запад» с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» нейтрализовали американскую ракету ATACMS, выпущенную украинской армией. Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен момент «противостояния» ЗРК и ATACMS.