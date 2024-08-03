Российские военные продолжают продвигаться в районе высотных домов в Волчанске в Харьковской области, рассказал генерал-майор Апти Алаудинов. Он добавил, что бойцы заняли почти половину района, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что большая часть города была разрушена в ходе активных боев.

«До сих пор в Волчанске идут бои. Большая часть центра, которая непосредственно застроена высотными изданиями, она находилась под противником, на данный момент примерно половина этого участка уже находится под контролем [российских] бойцов», — уточнил Алаудинов.



Генерал подчеркнул, что на этом участке задействованы различные части. В том числе, подразделения спецназа «Ахмат».

Кадыров оценил перспективы освобождения Волчанска

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили целый ряд поселков — Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское (ДНР).