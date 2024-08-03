Ряд балканских государств не хочет продавать Чехии боеприпасы из-за их возможной передачи Киеву, пишет чешское издание iDNES. Благодаря этой инициативе Прага ранее поставила себя во главе союзников Украины, отмечают журналисты.

Некоторые страны не хотят продавать боеприпасы Чехии и чешским оружейным компаниям, поскольку знают, что они немедленно пойдут на Украину. Например, некоторые балканские государства, — сказано в публикации.



Ранее министр обороны страны Роберта Калиняка заявил, что несмотря на официальный отказ правительства Словакии оказывать Украине военную помощь, ее оружие продолжает поступать в Киев. По его словам, покупатели боеприпасов сами решают, куда их поставлять. При этом Братислава не намерена ограничивать производство оборонной продукции.

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До этого Bloomberg писал, что Украине необходимы артиллерийские снаряды, которых миллионы у Южной Кореи. По данным агентства, предпринимаются попытки убедить южнокорейского лидера Юн Сок Еля изменить политику, запрещающую отправлять летальную помощь ведущим боевые действия странам. Согласно оценкам экспертов, Сеул располагает арсеналом в более чем 3 млн 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые соответствуют стандартам НАТО.