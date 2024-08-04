Американский политолог Джон Миршаймер утверждает, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся избежать поражения на поле боя. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Judging Freedom.

Миршаймер считает, что какое-либо урегулирование российско-украинского конфликта почти невозможно без краха ВСУ, что рано или поздно произойдет.

По мнению политолога, помощь западных государств Киеву не изменит ситуацию в зоне боевых действий.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают на поле боя и вряд ли смогут изменить свое положение.

Он заявил, что ВСУ показывают ужасные результаты на поле боя, а Россия одерживает верх.

Стало известно, что мешает Ермаку свергнуть Зеленского

12 июля бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить вооруженный конфликт как можно скорее. Он подчеркнул, что Украина не получит в НАТО тех условий, которые она хочет. По его мнению, Москва предложила лучшую сделку, которую Киев может получить.