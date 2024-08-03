Бойцы ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат»

Военнослужащие ВСУ попали в засаду, организованную группой командира «Аида» спецназа «Ахмат», на Харьковском участке фронта в районе Волчанска, сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

«Мы постепенно отодвигаем противника от нашей границы. На некоторых участках подразделения министерства обороны, включая бойцов спецназа «Ахмат», проделали хорошую работу, отодвинув противника дальше от границы», – передает РИА «Новости» слова Алаудинова.



Командир «Ахмата» отметил, что группа «Аида» провела успешные операции, устроив засаду на группу ВСУ во время ротационных мероприятий в районе Волчанска.