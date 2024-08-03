Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Противник за сутки утратил до 200 военнослужащих, САУ «Krab», две 155-мм гаубицы М777, станцию РЭБ «Буковель-AD».

Группировка войск «Запад» отразила две контратаки штурмовых групп 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, заняла более выгодные рубежи и позиции. Противник в ходе столкновений и контрбатарейной борьбы утратил до 470 военнослужащих, танк, БМП «Bradley», 155-мм САУ «Krab» и «Braveheart», 152-мм гаубица «Мста-Б».

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В зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, танк, 203-мм САУ «Пион», две 155-мм гаубицы М198.

В Минобороны отметили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили три контратаки штурмовых групп 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Противник утратил до до 400 военнослужащих, БМП «Bradley» и «Marder», два БТР М113, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

В общей сложности, противник за сутки утратил на всех направлениях до 1975 наемников, солдат и офицеров, констатировали в ведомстве.