ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Расчёты РСЗО «Град» уничтожили склады боеприпасов и технику ВСУ в зоне СВО
Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» российской группировки войск «Запад» уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения СВО.
Об этом сообщили в Минобороны России.
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По данным ведомства, артиллеристы вычислили координаты целей на основании разведки и нанесли огневое поражение противнику.
Ранее Ка-52 ВКС России поразили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности «Севера».
Также разведывательный беспилотник ВСУ был сбит в Харьковской области.