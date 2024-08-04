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Расчёты РСЗО «Град» уничтожили склады боеприпасов и технику ВСУ в зоне СВО

Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» российской группировки войск «Запад» уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения СВО.

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

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По данным ведомства, артиллеристы вычислили координаты целей на основании разведки и нанесли огневое поражение противнику.

Ранее Ка-52 ВКС России поразили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности «Севера».

Также разведывательный беспилотник ВСУ был сбит в Харьковской области.

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