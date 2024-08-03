ПВО сбила седьмой беспилотник над Белгородской областью

Киевский режим попытался устроить террористическую атаку на Белгородскую область, используя беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

Украинский беспилотник был сбит силами ПВО около 21.30 мск, сообщило в Telegram ведомство.

Вечером в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что беспилотники атаковали село Муром Шебекинского городского округа, а также село Петровка Белгородского района. Повреждены частный дом и остекление в одной из квартир многоквартирного дома.

Напомним, ранее сообщалось, что за день над Белгородской областью было сбито шесть беспилотников.