Киев пересмотрел позицию по переговорам с Москвой на фоне успехов Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции, сообщает The Conversation. Согласно публикации, жители страны устали терпеть проблемы, с которыми им приходится сталкиваться из-за конфликта.

Постепенные успехи России на поле боя подорвали готовность украинского народа терпеть любые трудности, необходимые для восстановления границ 1991 года, — говорится в материале.



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Авторы публикации отметили, что сегодня ситуация на поле боя складывается в пользу президента России Владимира Путина. Кроме того, в январе 2025 года в США появится новый глава государства. Все это вряд ли положительно отразится на Украине, заключили журналисты.

Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что почти 60% украинцев хотят начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. Такие результаты совпадают с настроением общества в мае 2022 года.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил, что юридические нюансы относительно легитимности нынешних властей Украины могут помешать началу переговоров. По его словам, данный вопрос не будет проблемой, если это поможет Москве достичь целей СВО.