Объект инфраструктуры поврежден в центре Украины

Объект инфраструктуры получил повреждения в Винницкой области в центральной части Украины, написала на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) замглавы администрации региона Наталья Заболотная. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.

Объект инфраструктуры [поврежден]. Подразделения ГСЧС работают на месте, — говорится в сообщении.



В Харькове прогремели мощные взрывы

В ночь на субботу, 3 августа, на всей территории Винницкой области звучали сирены воздушной тревоги. Кроме того, по информации украинских СМИ, в регионе прогремели взрывы.

Ранее мэр города Харькова на востоке Украины Игорь Терехов сообщал о серии взрывов в городе. Воздушная тревога на территории Харьковской области объявлена не была.

До этого украинские СМИ сообщали об объявлении воздушной тревоги на всей территории страны. Утверждалось, что причиной этого стал взлет российского истребителя МиГ-31К. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, в ночь на 3 августа украинские беспилотники ударили по Ростовской, Курской, Белгородской, Орловской, Рязанской и Воронежской областям, а также по Краснодарскому краю. По данным Минобороны России, были сбиты 75 дронов.