Российские ракеты «Искандер-М» успешно уничтожают западные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в зоне спецоперации. На это обратил внимание журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как отмечается в статье, успехи российской стороны подтверждают опубликованные в сети кадры.

«Актуальность отправки систем Patriot на Украину возрастает по мере того, как запасы советских систем С-300 в стране все больше истощаются», — пишут авторы материала.



Они добавили, что запасы ЗРК Patriot западных стран, включая США, оказались истощены из-за поставок комплексов на Украину. В частности, об этой проблеме заявляла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские войска смогли уничтожить за один день три пусковые установки ЗРК Patriot, которые Вашингтон передал Киеву, благодаря слаженной работе.