WSJ: Иран пригрозил Израилю жестким ответом из-за убийства главаря ХАМАС

Руководство Израиля перешло все границы, никакие страны не смогут помешать Ирану нанести ответную атаку, она будет быстрой и жесткой, пишет Wall Street Journal со ссылкой на анонимного иранского дипломата. Заявление прозвучало на фоне обсуждений в Тегеране военной операции против Тель-Авива после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Нет смысла. Израиль перешел все красные линии <...> Наш ответ будет быстрым и жестким, — заявил дипломат.



Газета также сообщает, что источники предупредили Иран от лица Израиля и США о готовности Тель-Авива начать полномасштабную войну в случае, если действия Тегерана будут слишком агрессивными. В ответ на это, по ее данным, в Иране заявили, что осознают возможные риски, но власти республики вынуждены действовать под давлением тех, кто требует ответа. В статье также указывается, что Тегеран планирует осуществить более серьезную и сильную атаку, чем при обстреле в апреле.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США усилят свое военное присутствие на Ближнем Востоке для обеспечения протекции Израиля. По ее словам, туда направляются авианосная ударная группа, дополнительные крейсеры и эсминцы.