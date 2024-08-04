Новобранцам одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) напечатали присягу с ошибками. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на сообщение мобилизованного из Харькова.

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Харьковчанин, которого 25 июля поймали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) по дороге в магазин, анонимно написал подпольщику о том, что происходит с мужчинами призывного возраста после попадания в ТЦК.

"Присяга три дня спустя (после насильственной доставки в ТЦК. - "Газета.Ru"). Присяга "українському народові" и "територіальної цілісності" (украинскому народу и территориальной целостности. - "Газета.Ru") - с опечатками", - заявил житель Харькова.



По его словам, во время присяги трое мобилизованных отпросились из строя, поскольку им было больно стоять. Их выпустили. Один новобранец упал в обморок в строю. После этого его унесли, сообщил харьковчанин. В конце июля ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Украине началось формирование организованного сопротивления против действий сотрудников ТЦК на фоне продолжения мобилизации в стране.