США готовятся к ударам Ирана по своим силам на Ближнем Востоке

США готовятся к потенциальным ударам по своим силам на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в регионе после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом пишет американская газета The New York Times.

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«Пентагон… готовится к возможности того, что поддерживаемые Ираном группировки, включая хуситов в Йемене и «Катаиб Хезболла» в Ираке, могут нанести удар по американским войскам в регионе в рамках ожидаемого иранского возмездия (за ликвидацию Хании — прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.



Отмечается, что Пентагон уже разместил более дюжины военных кораблей в регионе. При этом авианосец Theodore Roosevelt, оснащенный примерно 40 штурмовиками F/A-18 Super Hornet и F-35, сейчас находится вблизи Персидского залива.

До этого сообщалось, что новая атака Ирана на Израиль может оказаться мощнее, чем в апреле, и застать еврейское государство врасплох, потому что исламская республика хранит «гневное молчание».