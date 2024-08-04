Армия Израиля заявила об ударах по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля заявила об ударах по объектам ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана и ликвидации одного из его членов.

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Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«ВС Израиля нанесли удары по объектам террористической группировки «Хезболла» в районе Кфаркела на юге Ливана, включая объекты инфраструктуры и военные сооружения террористов», — говорится в сообщении.



Кроме того, отмечается, что самолёт ВВС Израиля уничтожил бойца «Хезболлы» в районе Дересриан.

Ранее армия Израиля нанесла авиаудар в районе Тулькарма на Западном берегу Иордана.

Также над Голанами был перехвачен БПЛА из Ливана, на месте падения произошёл пожар.