Армия Израиля заявила об ударах по объектам «Хезболлы» на юге Ливана
Армия обороны Израиля заявила об ударах по объектам ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана и ликвидации одного из его членов.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«ВС Израиля нанесли удары по объектам террористической группировки «Хезболла» в районе Кфаркела на юге Ливана, включая объекты инфраструктуры и военные сооружения террористов», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что самолёт ВВС Израиля уничтожил бойца «Хезболлы» в районе Дересриан.
Ранее армия Израиля нанесла авиаудар в районе Тулькарма на Западном берегу Иордана.
Также над Голанами был перехвачен БПЛА из Ливана, на месте падения произошёл пожар.