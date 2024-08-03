Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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Он уточнил, что в результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.

В Волгоградской области из-за атаки ВСУ загорелась подстанция Фролово и нефтебаза

«Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание», — сообщил глава региона. Он добавил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.



Ранее Ростовскую область атаковали 55 украинских беспилотников. В результате были повреждены несколько складских объектов. Кроме того, в ночь на 3 августа ВСУ атаковали Орловскую область, два беспилотника попали в жилой дом.