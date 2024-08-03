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Голубев сообщил о ночной атаке 55 беспилотников по Ростовской области

За прошедшую 3 августа ночь украинские националисты направили на Ростовскую область 55 беспилотников.

Российский регион атаковали 55 беспилотников
© Евгений Биятов, РИА Новости

По сведениям губернатора региона Василия Голубева, жертв и пострадавших из-за украинской атаки нет.

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«Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет», - написал он в Telegram-канале.

Службы экстренного реагирования прибыли на места падения беспилотных аппаратов, они занялись ликвидацией последствий.

Кроме того, этой ночью в Орловской области два БПЛА врезались в многоэтажный дом. Губернатор Андрей Клычков также сообщил про три сбитых беспилотника.

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Василий Голубев