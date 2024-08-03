Над российским регионом сбили шесть украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область. Об этом Алексей Смирнов в своем Telegeram-канале.

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Он сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть украинских беспилотников самолетного типа.

Дроны-камикадзе ВСУ ударили по городу в Ростовской области

В ночь на субботу, 3 августа, дроны ВСУ также ударили по Ростовской области. Над территорией региона сбили три беспилотника.

Позднее стало известно об атаке дронов-камикадзе на Морозовск.