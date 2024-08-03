Над российским регионом сбили шесть украинских беспилотников
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область. Об этом Алексей Смирнов в своем Telegeram-канале.
Он сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть украинских беспилотников самолетного типа.
Дроны-камикадзе ВСУ ударили по городу в Ростовской области
В ночь на субботу, 3 августа, дроны ВСУ также ударили по Ростовской области. Над территорией региона сбили три беспилотника.
Позднее стало известно об атаке дронов-камикадзе на Морозовск.