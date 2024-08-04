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Axios: чиновники США и Израиля ожидают, что Иран может нанести удар 5 августа

Официальные лица США и Израиля ожидают, что Иран на фоне эскалации конфликта может нанести удар по израильской территории 5 августа.

США и Израиль ожидают, что Иран может нанести удар 5 августа
© РИА Новости

Об этом информирует портал Axios.

«Три американских и израильских официальных лица сказали, что они ожидают, что Иран атакует Израиль уже в понедельник», — говорится в публикации.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что власти Ирана не пойдут на обострение ситуации на Ближнем Востоке в связи с убийством председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

При этом КСИР пообещал жестоко отомстить Израилю за убийство Хании.

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