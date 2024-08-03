Дроны-камикадзе ВСУ ударили по городу в Ростовской области

Украинские дроны-камикадзе ударили по Морозовску в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что, по предварительной информации, целью атаки стал аэродром. Кроме того, как рассказали местные жители, несколько взрывов раздались в Миллерово.

Mash: дрон ВСУ влетел в квартиру многоэтажного дома в Орловской области

Об атаке беспилотников на Ростовскую область уже сообщалось ранее. В ночь на субботу, 3 августа, силам ПВО удалось сбить три дрона над территорией региона.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды ударили по жилой многоэтажке в деревне Жилина Орловской области. Отмечается, что первый взрыв прозвучал около 1:05, а второй прогремел спустя 5-7 минут. Предварительно, в результате атаки есть пострадавшие.