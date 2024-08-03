В США назвали основного противника американских ЗРК Patriot

Вооруженные силы России успешно поражают ЗРК Patriot при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

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«Актуальность отправки систем Patriot на Украину возрастает по мере того, как запасы советских систем С-300 в стране все больше истощаются, а кадры подтверждают успешные удары с использованием «Искандер-М» для уничтожения Patriot на фронте», — сообщает издание.



Российская система ПВО сбила ракету ЗРК Patriot

При этом авторы уточняют, что Соединенные Штаты — не единственная страна, которая испытывает дефицит зенитно-ракетных комплексов этого типа из-за постоянных поставок Украине. Схожие проблемы отмечаются в Германии, где дефицит ракет и установок Patriot признала министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

До этого Минобороны России сообщило о том, что за прошедшую неделю российские военные уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию (РЛС) американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Ранее ВСУ лишились танка Leopard и 20 складов боеприпасов.