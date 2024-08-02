СМИ: в Нигере взяли в заложники россиян

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM) опубликовала видео, в котором заявляет о захвате двух россиян в качестве заложников на юго-западе Нигера, сообщает France-Presse.

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По данным агентства, в пятницу группа, имеющая связи с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая группировка), опубликовала видео, на котором двое мужчин, представившихся россиянами, утверждали, что их похитили в Мбанге на юго-западе Нигера.

France-Presse также сообщает, что на опубликованном видео один из похищенных мужчин, представившийся как «Юрит», заявил о своем российском происхождении, но при этом жил на Украине.

Второй мужчина, назвавшийся «Грег», сообщил, что прибыл в Нигер месяц назад для работы в российской компании, передает «Радиоточка НСН».