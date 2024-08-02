Западные СМИ рассказали об успехах российских «Искандер-М» в зоне СВО

Издание Military Watch Magazine рассказало об успехах российских оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М», которые в зоне СВО применяются для ударов по ЗРК Patriot.

Как утверждает автор издания, эффективность «Искандеров» возрастает, поскольку у ВСУ заканчиваются запасы советских вооружений. При этом источник также сообщает, что из-за поставок систем Patriot Украине, у США и Германии иссякли собственные запасы вооружений.

Зеленского предупредили о «ловушке»

«Актуальность отправки систем Patriot на Украину возрастает по мере того, как запасы советских систем С-300 в стране все больше истощаются, а кадры подтверждают успешные удары с использованием "Искандер-М" для уничтожения Patriot на фронте», — сообщило издание.



Ранее в Military Watch Magazine сообщили, что Россия больше не в состоянии финансировать свои ВВС.