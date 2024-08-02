На Украине заявили о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста

Глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) заявил о подготовке атаки на Крымский мост. Об этом сообщает «Ура.ру».

Такое заявление он сделал во время телемарафона. На вопрос о том, работают ли ВСУ над уничтожением Крымского моста, Буданов ответил положительно. При этом на дополнительный вопрос о том, состоится ли такая атака в ближайшее время, он ответил, что «шансы на это есть».

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«Все работают и над дальними ударами, и над этим. Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет», — заявил он.



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