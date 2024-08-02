Туареги раскрыли число погибших в боях вагнеровцев

Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление малийских повстанцев из числа туарегов сообщает, в боях на севере африканского государства погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер». Также в публикации говорится о 47 погибших солдатах правительственных войск.

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Представитель движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» Мохамед Эль-Маулуд Рамадан уточнил, что 30 «вражеских солдат» получили ранения, а семь захвачены в плен. По его словам, вся военная техника противника, в том числе танки, оружие и транспорт, были «затрофеены» или уничтожили. В армии Мали тем временем отказались комментировать заявление повстанцев.

Ранее депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» в Мали выступают на стороне официальных властей. Он также усомнился в том, что Франция способна оказывать реальное влияние на африканский регион.

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Журавлев подчеркнул, что французская армия имеет к происходящему сейчас в Мали весьма скромное отношение. Депутат допустил, что Париж помог довести страну до гражданской войны, но в целом на боевые действия там уже практически не влияет.