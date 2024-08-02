Стало известно об ударах ВС РФ по учебной базе операторов FPV-дронов в Сумах

ВС РФ нанесли два удара по аэродрому в украинском городе Сумы.

Об этом со ссылкой на своих коллег сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города», – утверждает подпольщик.



При этом он уточнил, что в аэропорту лётного состава уже давно нет, он использовался как учебная база для операторов FPV-дронов.

Как писала «Свободная Пресса», ранее Лебедев сообщил о «прилёте» в районе Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ).

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