Минобороны США направит авианосную ударную группу для поддержки Израиля

Власти США для защиты Израиля направляют в Ближневосточный регион дополнительные силы и повышают готовность к развертыванию средств противоракетной обороны. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном в пятницу.

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Как следует из него, министр обороны США Ллойд Остин "приказал направить дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать защиту от баллистических ракет", в регионы оперативной ответственности Европейского командования ВС США и Центрального командования ВС США. Пентагон также "предпринимает шаги по повышению готовности к развертыванию дополнительных наземных средств защиты от баллистических ракет". Кроме того, Остин распорядился об отправке дополнительных истребителей на Ближний Восток.