Российская армия благодаря системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) делает неэффективным американское оружие, используемое Украиной на поле боя. Об этом заявила газета The Washington Times (WT).

© Lenta.ru

В материале заявляется, что Россия превосходит Украину в сфере радиоэлектронной борьбы, из-за чего высокотехнологичное американское оружие быстро превращается в неэффективное и устаревшее.

«Но почему это происходит? США отстают, и наши противники это видят», — указали в статье.



По мнению автора материала, Соединенным Штатам необходимо извлечь важный урок из конфликта на Украине.

«Нашим нынешним системам вооружений и тактикам бросает серьезный вызов новое поколение методов ведения конфликта», — подчеркнули в издании.



Ранее газета The New York Post (NYP) назвала ограничение, связанное с поставкой Киеву истребителей F-16. Издание заявило, что нехватка пилотов на Украине ограничивает количество F-16, которые стране могут отправить западные союзники.