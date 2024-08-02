Пожар начался на Голанских высотах после атаки БПЛА

Израильская армия перехватила ливанский беспилотник над Голанскими высотами, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. В районе происшествия был объявлен сигнал воздушной тревоги.

На земле, куда рухнули обломки БПЛА, начался пожар. Экстренные службы выехали на место. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что замалчивание со стороны ЕС израильских ударов по Ливану и Йемену, а также убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране подталкивают Израиль к дальнейшим агрессивным шагам. В беседе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем он также пожаловался на действия ряда стран ЕС, которые в сотрудничестве с Вашингтоном не позволили Совету Безопасности ООН осудить эту акцию.

Политолог Александр Перенджиев также допустил, что по Израилю может быть нанесен ракетный удар из-за убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Он предположил, что Иран также может нанести удары при помощи беспилотников. По словам эксперта, хуситы сильнее активизируют свои действия и начнут наносить удары по израильским кораблям. Кроме того, политолог предположил, что «Хезболла» получит военно-техническую поддержку от Ирана.