Пророссийское подполье на Украине сорвало переброску войск ВСУ

Участники пророссийского подполья на Украине сорвали переброску войск и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Черниговом. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Lenta.ru

По его словам, подпольщики уничтожили релейный шкаф на железной дороге. Известно, что на этом направлении украинские военные собирались проводить переброску крупных военных соединений и техники, отметил Лебедев. Российская газета

Ранее Лебедев сообщил, что ВСУ перевозят военных и технику в составе поезда с зерном. Газета.Ru