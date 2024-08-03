В Британии предрекли начало нового этапа СВО

После падения Часова Яра, Покровска и Константиновки начнется новый этап специальной военной операции России на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский эксперт, военный аналитик Александр Меркурис.

По словам аналитика, как только перечисленные населенные пункты перейдут под контроль России, темпы продвижения ее Вооруженных сил ускорятся, и Украина будет быстрее терять территорию.

«Весь характер военных действий изменится», — предрек Меркурис.



Ранее аналитик заявлял, что Украина должна официально отказаться от потерянных территорий, чтобы добиться прекращения конфликта. Он подчеркнул, что «нет никаких перспектив, реалистичных или иных, вернуть Украине территории, которые она потеряла после событий 2014 года».

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В начале июля стало известно, что Россия закрепилась в одном из районов города Часов Яр.