Министерство обороны России рассказало об одиннадцати ударах по территории Украины, которые были нанесены Вооруженными силами РФ с 27 июля по 2 августа. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале.

Как сообщили в Минобороны, удары наносились по предприятиям ВПК Украины, воинским эшелонам, пунктам дислокации ВСУ, а также местам сборки боевых дронов. Для ударов были использованы БПЛА и высокоточное оружие.

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«С 27 июля по 2 августа ВС РФ нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА. Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников», — сказано в видеосводке Минобороны.



Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении опорных пунктов и боевой техники ВСУ.