За ВДВ: яркие кадры работы десантников в зоне СВО

Сергей Великий, сержант мотострелкового взвода 136 гвардейской десантно-штурмовой бригады. На СВО пошёл добровольно в июне 2022. До этого работал на складе "Магнит" оператором погрузчика. Был опыт службы в ВДВ. С начала спецоперации несёт службу на Запорожском фронте. Был удостоен медали "Суворова" за подвиг под Авдеевкой. Когда в укрепление попала мина, Сергей откопал и вытащил на себе двух товарищей, донёс их до точки эвакуации