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За ВДВ: яркие кадры работы десантников в зоне СВО

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Сергей Великий, сержант мотострелкового взвода 136 гвардейской десантно-штурмовой бригады. На СВО пошёл добровольно в июне 2022. До этого работал на складе "Магнит" оператором погрузчика. Был опыт службы в ВДВ. С начала спецоперации несёт службу на Запорожском фронте. Был удостоен медали "Суворова" за подвиг под Авдеевкой. Когда в укрепление попала мина, Сергей откопал и вытащил на себе двух товарищей, донёс их до точки эвакуации
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Сергей Великий, сержант мотострелкового взвода 136 гвардейской десантно-штурмовой бригады. На СВО пошёл добровольно в июне 2022. До этого работал на складе "Магнит" оператором погрузчика. Был опыт службы в ВДВ. С начала спецоперации несёт службу на Запорожском фронте. Был удостоен медали "Суворова" за подвиг под Авдеевкой. Когда в укрепление попала мина, Сергей откопал и вытащил на себе двух товарищей, донёс их до точки эвакуации 
© РИА Новости
Военнослужащий артиллерийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции
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Военнослужащий артиллерийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции 
© ТАСС
Военнослужащий Воздушно-десантных войск Российской Федерации во время ремонта силового агрегата в полевом лагере в прифронтовой зоне СВО
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Военнослужащий Воздушно-десантных войск Российской Федерации во время ремонта силового агрегата в полевом лагере в прифронтовой зоне СВО 
© ТАСС
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения Ивановского соединения воздушно-десантных войск на боевом посту в зоне проведения специальной военной операции спецоперации
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Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения Ивановского соединения воздушно-десантных войск на боевом посту в зоне проведения специальной военной операции спецоперации 
© РИА Новости

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Военнослужащий расчета РСЗО "Град" реактивной артиллерийской батареи Новороссийского горного соединения ВДВ на Запорожском направлении в зоне СВО
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Военнослужащий расчета РСЗО "Град" реактивной артиллерийской батареи Новороссийского горного соединения ВДВ на Запорожском направлении в зоне СВО 
© ТАСС
Военнослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции
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Военнослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции 
© РИА Новости
Автомат Калашникова в руках военнослужащего ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции
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Автомат Калашникова в руках военнослужащего ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции 
© РИА Новости
Военнослужащий артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск РФ во время работы при выполнении огневых задач по уничтожению огневой позиции минометов ВСУ в ходе специальной военной операции
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Военнослужащий артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск РФ во время работы при выполнении огневых задач по уничтожению огневой позиции минометов ВСУ в ходе специальной военной операции 
© ТАСС
Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции 
© РИА Новости

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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции 
© РИА Новости
Пополнение одного из десантно штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в Луганской народной республике
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Пополнение одного из десантно штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в Луганской народной республике 
© РИА Новости
Пополнение одного из десантно штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в Луганской народной республике
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Пополнение одного из десантно штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в Луганской народной республике 
© РИА Новости
Военнослужащий одного из подразделений тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции
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Военнослужащий одного из подразделений тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции 
© РИА Новости
Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
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Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО 
© РИА Новости

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Военнослужащий разведывательного подразделения Новороссийского горного соединения ВДВ около автоматического гранатомета на станке АГС-17 "Пламя" во время работы на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции
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Военнослужащий разведывательного подразделения Новороссийского горного соединения ВДВ около автоматического гранатомета на станке АГС-17 "Пламя" во время работы на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции 
© ТАСС
Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
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Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО 
© РИА Новости
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО 
© РИА Новости
Военнослужащие десантной противотанковой батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ, задействованные на южном направлении специальной военной операции на Украине, едут на боевой машине десанта с противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет"
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Военнослужащие десантной противотанковой батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ, задействованные на южном направлении специальной военной операции на Украине, едут на боевой машине десанта с противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет" 
© РИА Новости

2 августа в России отмечается день День Воздушно-десантных войск. Памятный день был официально учрежден в 2006 году указом президента Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

В зоне Специальной военной операции подразделения ВДВ выполняют одни из самых сложных задач. "Крылатая пехота" участвует в оборонительных действиях, пресекает работу вражеских диверсионно-разведывательных групп, а также проводит штурмовые действия. Очень часто именно военнослужащие ВДВ становятся авторами успешных атак.

В 2023 году соединениями и воинскими частями ВДВ было получено более 780 новейших и современных образцов (ВВСТ). Среди новейших образцов тяжелого вооружения, поступивших в войска, – самый современный танк Т-90М "Прорыв", а также хорошо зарекомендовавшие себя в ходе проведения специальной военной операции боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" и БТР-82А. Всего в 2023 году ВДВ пополнились свыше 2,5 тысячи единиц ВВСТ.

Для усиления боевых возможностей в подразделения Воздушно-десантных войск поступают РСЗО "Ураган", "Град", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", танки Т-72 Б3М, модернизированные самоходные орудия "Нона-С" и "Вена" и усовершенствованные 120-мм минометные комплексы "Сани". Для борьбы с воздушными целями противника воинами-десантниками успешно применяется переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба".

Но порой главным критерием успеха становится не военная техника, а боевой дух и отвага, которой уже почти 100 лет славятся десантники.

Будни бойцов ВДВ в зоне СВО — в галерее "Рамблера".