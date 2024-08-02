За ВДВ: яркие кадры работы десантников в зоне СВО
2 августа в России отмечается день День Воздушно-десантных войск. Памятный день был официально учрежден в 2006 году указом президента Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.
В зоне Специальной военной операции подразделения ВДВ выполняют одни из самых сложных задач. "Крылатая пехота" участвует в оборонительных действиях, пресекает работу вражеских диверсионно-разведывательных групп, а также проводит штурмовые действия. Очень часто именно военнослужащие ВДВ становятся авторами успешных атак.
В 2023 году соединениями и воинскими частями ВДВ было получено более 780 новейших и современных образцов (ВВСТ). Среди новейших образцов тяжелого вооружения, поступивших в войска, – самый современный танк Т-90М "Прорыв", а также хорошо зарекомендовавшие себя в ходе проведения специальной военной операции боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" и БТР-82А. Всего в 2023 году ВДВ пополнились свыше 2,5 тысячи единиц ВВСТ.
Для усиления боевых возможностей в подразделения Воздушно-десантных войск поступают РСЗО "Ураган", "Град", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", танки Т-72 Б3М, модернизированные самоходные орудия "Нона-С" и "Вена" и усовершенствованные 120-мм минометные комплексы "Сани". Для борьбы с воздушными целями противника воинами-десантниками успешно применяется переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба".
Но порой главным критерием успеха становится не военная техника, а боевой дух и отвага, которой уже почти 100 лет славятся десантники.
Будни бойцов ВДВ в зоне СВО — в галерее "Рамблера".