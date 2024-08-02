Названа главная угроза F-16 на Украине

Российские системы ПВО С-400 представляют главную угрозу самолетам F-16 на Украине. Об этом сообщает издание Business Insider.

© Газета.Ru

«Главная для них угроза – это дальнобойные ракеты класса «земля-воздух» С-400», – говорится в материале.



Там отмечают, что помимо ракет, запускаемых комплексами С-400, опасность для переданных Украине истребителей представляют российские самолеты, которые находятся над территорией РФ и запускают ракеты класса «воздух-воздух» с большой дальностью в украинское воздушное пространство.

Как подчеркнули авторы статьи, новым истребителям ВСУ придется летать на очень низких высотах, чтобы скрыться от российских радаров.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины получили первые шесть истребителей F-16 от Нидерландов.

Позже The Daily Telegraph написала, что ВСУ уже задействовали истребители F-16 как средство противовоздушной обороны.