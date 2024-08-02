Стало известно о возможном котле ВСУ в Угледаре

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в Угледаре, могут оказаться в котле, передает ТАСС.

© Lenta.ru

«Оперативная обстановка на угледарском направлении складывается таким образом, что украинская армия в самом городе рискует оказаться в котле», — сообщил собеседник агентства в силовых структурах.



Ранее стало известно, что российские войска взяли под артиллерийский огневой контроль транспортный узел в районе Угледара Донецкой народной республики. Отмечается, что огневой контроль был достигнут благодаря активному продвижению Российской армии в городе.

Помимо этого, в клещах находится часть группировки ВСУ на покровском направлении в районе населенного пункта Желанное. Подразделения украинской армии, как отметили в силовых структурах, с флангов были выбиты, что может говорить говорит о фактическом окружении группировки.