Три российских добровольца из «Барса» отбили штурм ВСУ

Доброволец Вооруженных сил России с позывным «Тринадцатый» рассказал, как он вместе с сослуживцами отбивал штурм войск Вооруженных сил Украины в 2022 году. Историю российских солдат передает aif.ru.

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— Нам приказали прикрывать армейцев, потому что немцы шли за ними по пятам. Наши вроде прошли, никого нет. И тут как начали нас долбать украинские вертушки, — вспоминает военный в разговоре с изданием.



После этого командование сообщило бойцам по рации, что остальные подразделения уже отошли, и только они втроем остались «в опорнике».

— Паники не было. Умирать не собирались, об этом даже не думали, а вот повоевать решили, как положено, по-русски, — рассказал доброволец.



Позже передвижениях противника были отсечены огнем пулемета. «Тринадцатому» и двум его товарищам пришли на помощь другие военнослужащие.

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