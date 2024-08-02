В США оценили мощный российский удар по Patriot на Украине

Вооруженные силы РФ благодаря слаженной работе за один день уничтожили три установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пишет американское издание Newsweek. Газета.Ru

«Для поражения Patriot российские военные использовали сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск. Слаженная работа ВС России привела к уничтожению трех ЗРК», — отмечается в материале. Lenta.ru

Министерство обороны России накануне сообщило, что российские военные поразили три пусковые установки Patriot. Под удары также попали железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Российская газета