Украине вернули тела 250 погибших военных

Тела 250 военнослужащих вернули Украине в результате репатриационных мероприятий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

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Киев получил останки военных, погибших на луганском, артемьевском, марьинском, авдеевском, херсонском и запорожском направлениях, а также из Мариуполя. В штабе отметили, что передача тел, которые хранились в моргах на территории России, осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Останки перевезут в государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела отдадут родным для захоронения.

Напомним, что в прошлый раз о передаче тел Украине сообщалось в июне. Тогда РФ передала украинским представителям 254 трупа. Большинство погибших тогда были с донецкого направления.