Истребители Су-35С провели патрулирование над Черным морем
Истребители Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря. Кадры с полетом самолетов публикует Министерство обороны РФ.
Вначале техника тщательно готовится, проверяется работа всех систем, заправляются самолеты. На кадрах видно, как истребитель следует по взлетно-посадочной полосе, взлетает, набирает высоту. Также показана работа летчика в кабине, панорамный вид из окна.
В Минобороны заявили, что целью полета являлось недопущение нарушения российской границы иностранными воздушными судами и беспилотниками.
«При обнаружении воздушной цели, докладываем на пункт управления, где принимается решение об уничтожении данной цели или взятии ее на сопровождение», - рассказал летчик Павел.
В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что полеты экипажей ВКС России в нейтральных водах Черного моря выполняются регулярно и в соответствии с международными правилами.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.