Российские войска взяли под огневой контроль транспортный узел ВСУ в Угледаре

Российские войска взяли под полный огневой контроль один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре. Газета.Ru

«Трасса, которая ведет из Угледара в поселок Константиновка, перерезана. Российские штурмовики успешно ведут штурмовые действия в самом населенном пункте, откуда также держат теперь уже под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов, по которым шло снабжение ВСУ в Угледаре», - сказал собеседник агентства. ТАСС

Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение. Деловая газета «Взгляд»