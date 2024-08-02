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Российские войска взяли под огневой контроль транспортный узел ВСУ в Угледаре

Российские войска взяли под полный огневой контроль один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре. Газета.Ru

Российские войска взяли под огневой контроль транспортный узел ВСУ в Угледаре
© РИА Новости

«Трасса, которая ведет из Угледара в поселок Константиновка, перерезана. Российские штурмовики успешно ведут штурмовые действия в самом населенном пункте, откуда также держат теперь уже под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов, по которым шло снабжение ВСУ в Угледаре», - сказал собеседник агентства. ТАСС

Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение. Деловая газета «Взгляд»