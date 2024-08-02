Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и технику перевозят в составе грузового поезда с зерном в городе Фастов Киевской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

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По его словам, состав прибыл из западной части страны. Лебедев отметил, что он мог стоять на станции несколько часов, потому что личный состав ВСУ неорганизованно ходит по окрестным магазинам и на вокзале.

Координатор подполья уточнил, что в Фастове хорошо развита логистическая структура. Как он объяснил, в городе пересекаются крупные железнодорожные линии и автомобильные трассы.