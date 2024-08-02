Губернатор Краснодарского края оценил ущерб после нового удара ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) электроподстанция в Тихорецком районе Краснодарского края получила незначительные повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

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«Глава [района] сообщил, что все работает штатно — электроснабжение в жилых домах и соцобъектах есть», — написал Кондратьев.



Губернатор Краснодарского края добавил, что существенных повреждений удалось избежать благодаря оперативной реакции российских военных. Однако обломки сбитого беспилотника упали на частный дом в Староминском районе.

Кондратьев уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Всех жильцов своевременно эвакуировали. На текущий момент специалисты оценивают нанесенный ущерб для оказания необходимой помощи в восстановлении.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что ВСУ атаковали электроподстанцию в городе Тихорецке с помощью двух беспилотников. По информации канала, в результате нападения загорелась обмотка трансформатора. Кроме того, повреждения получили четыре выключателя.