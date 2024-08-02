За ликвидацию такого самолёта может быть выплачено поощрение в размере 15 миллионов рублей.

Целью истребителей могут быть важные военные объекты РФ на линии соприкосновения. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил полковник запаса Геннадий Алёхин.

«На мой взгляд, F-16 будут выполнять на линии боевого соприкосновения задачи по прикрытию зенитно-ракетных комплексов ПВО на территории Украины. Не исключено, что они будут использованы при нанесении огневых ударов по важным военным объектам РФ, которые расположены на линии боевого соприкосновения. Но наша система ПВО непосредственно заточена на выполнение боевых задач по уничтожению этих истребителей F-16. Тут ещё один немаловажный фактор, и это никто не скрывает, помните, как в своё время за уничтожение танков Leopard, Challenger 2 была такая премия в размере от миллиона до нескольких миллионов. Сейчас цена вопроса возросла — я знаю, что 15 миллионов тому, кто первый уничтожит в небе этот F-16. Машина серьёзная, тут никаких разговоров нет, но нам вполне по силам справиться, как в своё время мы научились эффективно работать и уничтожать те же HIMARS».



Ранее Алёхин заявил, что ВС РФ «готовы к встрече с хвалёными» F-16. Истребители «не будут пытаться» долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Такие предположения — «от лукавого». Поставки НАТО не изменят ситуацию на фронте. Самолёты задействуют «непосредственно» в зоне СВО.