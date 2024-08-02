Пленный рассказал об украинской химлаборатории в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) украинская химическая лаборатория производит боеприпасы с газом хлорпикрин, использование которого не допускается Конвенцией о запрещении химического оружия. Об этом заявил украинский пленный Альберт Григорович, работавший в лаборатории. Lenta.ru

«Это подразделение учит другие подразделения делать такие же бомбы. Химические, зажигательные, фугасные и тому подобное. В химических боеприпасах используется хлорпикрин», - сказал он. Российская газета

«Хлорпикрин выжигает слизистую глаз, носа, рта и дыхательных путей. Если капнуть вот сюда (на поверхность стола - прим. ТАСС) 50 грамм, в течение минуты ты не можешь видеть ничего, тебя просто рвет», - добавил Григорович. ТАСС