Штурмовики Восточной группировки войск из Бурятии во время взятия Урожайного в ДНР неоднократно подрывали опорные пункты ВСУ с помощью противотанковых мин ТМ-62, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Военные самостоятельно дорабатывали мины.

Выкручивался детонатор на мине, закладывался тротил, ставился капсюль с детонатором — все. Потом у нас было буквально семь секунд с момента как закинули до детонации, — объяснил награжденный орденом Мужества военный с позывным Белый.



В МО РФ уточнили, что штурмовики использовали самостоятельно доработанные противотанковые мины ТМ-62, чтобы уничтожить укрывавшегося в укрепленных сооружениях противника.

Российские бойцы нашли новое применение для противотанковой мины

Ранее газета The New York Times сообщила, что российская армия нанесла Киеву удар, взяв под контроль села Старомайорское и Урожайное в ДНР. Для удерживавших Урожайное военнослужащих 58-й бригады Вооруженных сил Украины перенести потерю села было вдвойне тяжело, так как там за время боев погибли или пропали без вести до 100 солдат. Итог боев «был молниеносным» и заставил украинских военных «быстро отступить из деревни», говорится в материале.