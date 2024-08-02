Киеву необходимо договориться с Москвой, потому что потери украинских частей достаточно высоки. К подписанию мирного соглашения с РФ призвали в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель бойцы ВСУ, фрагмент репортажа опубликован на YouTube.

"Нужно договариваться, потому что наши потери огромны", - заявили украинские военнослужащие.



Автор материала обратила внимание, что многие офицеры и солдаты украинской армии перестали верить в возможность победы над Россией и осознали, что вернуть утраченные территории уже невозможно.

Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом, выразив надежду, что следующая мирная конференция откроет путь к завершению боевых действий.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.