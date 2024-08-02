Российские бойцы нашли новое применение для противотанковой мины

Бойцы подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) начали применять противотанковые мины ТМ-62 для подрыва украинских опорных пунктов — большое количество взрывчатки в переделанных минах делает их страшным оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Минобороны России.

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«В ходе штурмовых действий населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» из Бурятии неоднократно применяли способ подрыва опорных пунктов противника при помощи переделанных противотанковых мин ТМ-62», — сообщает военное ведомство.



Минобороны сообщило об уничтожении опорных пунктов и боевой техники ВСУ

Один из штурмовиков с позывным «Белый» пояснил, что ни одна граната не сравнится с передаланной миной ТМ-62 — мощность взрыва позволяет мгновенно уничтожать подвалы, которые украинские военнослужащие переоборудовали под опорные точки.

До этого российские штурмовики заняли позицию ВСУ в Запорожской области после атаки дронов.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых украинских беспилотниках.